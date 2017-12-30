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Yılmaz Vural ilk açıkladı: Onu çok uyardım ama vatan haini oldu

Teknik direktör Yılmaz Vural, FETÖ’cü Hakan Şükür’ e ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:57
Yılmaz Vural ilk açıkladı: Onu çok uyardım ama vatan haini oldu

Habertürk’te canlı yayına çıkan Yılmaz Vural, ABD’ye kaçan firari FETÖ’cü Hakan Şükür’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAKAN ŞÜKÜR VATAN HAİNİ OLMAYI SEÇTİ

FETÖ'cü Hakan Şükür hakkında konuşan Vural, "Hakan Şükür vatan haini konumuna geldi. Ülkeye giremez hale geldi. Maalesef bir sürü oyuncu arkadaşımız o oluşumun içinde oldular. Tabii tercihleri bu oldu. Hakan'ı o dönemlerde uyardım, 'Yapma olum senin böyle bir şeye ihtiyacın yok, Türkiye'nin sevdiği adamsın, bu işlerin içinde olmayın.' dedim. Vatan haini oldu yazık günah. Sokaklara ismi verilmişti. Şimdi ülkeden uzakta Amerika'da yaşıyor." dedi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:57
  1. Yılmaz Vural
  2. FETÖ
  3. Hakan Şükür
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