Yılmaz Vural: G.Saray'ın başında olsam Ahmet Çalık'la çalışırdım

Türk futbolunun en sempatik teknik adamlarından Yılmaz Vural, yenisafak.com'a konuştu...



Adı Galatasaray'la anılan Ahmet Çalık'ın sarı kırmızılılara transferini değerlendiren Vural, Ben Galatasaray'ı çalıştırsam Ahmet Çalık'la seve seve çalışırım. Bizim aramızda bir problem yok' diye konuştu.



İşte Yılmaz Vural'ın Galatasaray'a transferi gündemde olan Ahmet Çalık'la ilgili yaptığı açıklamalar;





"Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi için diyebileceğim tek şey hayırlı olsun. İyi bir transfer. Ahmet Çalık, A Milli Takım'ın futbolcusu sonuçta. Türkiye'de de tercih edilebilecek futbolcu sayısı belli. Ligi tanıyan bir isim. Bonservisi için Cavcav 4 milyon euro istiyormuş. İrfan Can da satıldı. Bu Cavcav'ın transfer becerisidir. Ahmet Çalık'la benim aramda bir problem yok. Ben Galatasaray'ın başında olsam Ahmet Çalık'la seve seve çalışırım. Bizler yaşanılanları başka kulüplere taşıyan kişiler değiliz"