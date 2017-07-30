Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda gözaltı sayısı 4'e çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Başkan Büyükerşen’e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıkalamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi. Açıklama şöyle: "29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD’ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e silah çekilmiştir.

KABUL EDİLEMEZ

Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir’in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.

VATANDAŞLAR ENGEL OLDU

Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen’e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan’a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır. Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir’de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi. Büyükerşen’in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir.

Eskişehir Valiliği saldırı sonrası ilk etapta 2 kişinin üzerlerindeki kuru tabancayla gözaltına alındığını açıklamıştı. Dünkü açıklama şöyleydi: "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyu’nda bulunan bir işyerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18.00'de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğüne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır."

BAŞBAKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başbakan Binali Yıldırım, saldırı girişiminde bulunulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Büyükerşen ile telefonla görüştü. Yıldırım, Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.