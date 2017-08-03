Yılmaz Büyükerşen'e saldıran Mahfuz Banlı'nın 5 büfesine mühür vuruldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlıya ait 5 kafe, belediye ekiplerince mühürlendi. Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Belediyesi, Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan ve önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mahfuz Banlı'ya ait 5 kafenin ruhsatlarını, işletme kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti. Habertürk'ün haberine göre, Belediye zabıta ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında iş yerlerinin kapılarını mühürledi.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, iş yeri sahibiyle tartışma yaşamıştı. Tartışma devam ettiği sırada iş yeri sahibinin yanında bulunan kişi, silahını çıkarıp Büyükerşen'i darbetmeye çalışmış, etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen, yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürülmüştü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Mahfuz Banlı, Yunus Emre Aksoy Aksoy ve Yunus Mehmetoğlu tutuklanmış, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.