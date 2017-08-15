Yılmaz Büyükerşen'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, telefonla tanışarak internetten sürekli görüştüğü Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde yaşayan Akın Andıç’ı ziyaret etti.

NE GÖREV VERİLİRSE ONU YAPARIM

Büyükerşen’i yolda görenler sevgi gösterilerinde bulunurken, Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi. Tebessüm eden Büyükerşen ise “Şimdiye sürekli bana verilen görevi yaptım. Ne görev verilirse onu yaparım”dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DİYALOGU

Balıkesir’e giden Büyükerşen’i gören vatandaşlar yanına gelerek sohbet etti ve fotoğraflar çektirdi. Burada vatandaşlardan Erol Özgüneş Büyükerşen’e sarılarak “Sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Bir de Antalya eski Belediye Başkanı” demesi üzerine Büyükerşen “Yapmazlar” derken, Özgüneş “Yaparlar. Kemal Bey vazgeçti. ‘Ben yokum’ diyor. Başbakan olmak istiyor’ dedi. Büyükerşen “Bakalım gösterecekleri mi aday?” dedi.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ ADAY OLMADIM

Büyükerşen daha sonra “Belediye başkanlığı görevini sürdürecek misiniz yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir düşünceniz var mı?” şeklindeki soruya ise “Ben şimdiye kadar hiç aday olmadım. Bana verilen görevi yaptım. Bana ne görev verilirse onu yaparım. Aday değilim, verilen görevi yaparım” diye yanıt verdi. Büyükerşen, vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından Kazdağları’nı gezip incelemek için yakın zamanda yeniden geleceğini söyleyerek, Balıkesir’den ayrıldı.