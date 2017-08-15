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Yılmaz Büyükerşen'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ilk kez açıklamada bulundu.Büyükerşen; ''Bana ne görev verilirse onu yaparım. Aday değilim, verilen görevi yaparım” dedi.

15 Ağustos 2017 Salı 13:26
Yılmaz Büyükerşen'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, telefonla tanışarak internetten sürekli görüştüğü Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde yaşayan Akın Andıç’ı ziyaret etti.

NE GÖREV VERİLİRSE ONU YAPARIM

Büyükerşen’i yolda görenler sevgi gösterilerinde bulunurken, Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi. Tebessüm eden Büyükerşen ise “Şimdiye sürekli bana verilen görevi yaptım. Ne görev verilirse onu yaparım”dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DİYALOGU

Balıkesir’e giden Büyükerşen’i gören vatandaşlar yanına gelerek sohbet etti ve fotoğraflar çektirdi. Burada vatandaşlardan Erol Özgüneş Büyükerşen’e sarılarak “Sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Bir de Antalya eski Belediye Başkanı” demesi üzerine Büyükerşen “Yapmazlar” derken, Özgüneş “Yaparlar. Kemal Bey vazgeçti. ‘Ben yokum’ diyor. Başbakan olmak istiyor’ dedi. Büyükerşen “Bakalım gösterecekleri mi aday?” dedi.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ ADAY OLMADIM

Büyükerşen daha sonra “Belediye başkanlığı görevini sürdürecek misiniz yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir düşünceniz var mı?” şeklindeki soruya ise  “Ben şimdiye kadar hiç aday olmadım. Bana verilen görevi yaptım. Bana ne görev verilirse onu yaparım. Aday değilim, verilen görevi yaparım” diye yanıt verdi. Büyükerşen, vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından Kazdağları’nı gezip incelemek için yakın zamanda yeniden geleceğini söyleyerek, Balıkesir’den ayrıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 13:26
  1. yılmaz büyükerşen
  2. Eskişehir
  • admadm15 dk önce
    hic degilse dogru demis., Eger olursa da tum chp tarihcesi gibi verilen emri yapar.
  • Fatih Mehmet ÖzpalasFatih Mehmet Özpalas29 dk önce
    Ha kilictar ha buyukersen emirler aynı yerden, halkı dinsizlige kavuşturan oh çok iyi yapıyor çok iyi çalışıyor reis yapınca devletin parası tabi yapacak bırakın bu numaraları ya özümüze dönelim bir olalım diri olalım iri olalim
  • ErdalErdal37 dk önce
    Hocanın bir ayağı çukurda rahmetli Ecevit gibi olur
  • DirilişDiriliş38 dk önce
    Bu dede kim nereden geldi ben kimim.
  • şükrü onukşükrü onuk52 dk önce
    Eskişehir gibi büyük vilayette peş peşe seçim kazanmış halkın teveccühünü kazanmış chp de olduğu kadarıyla bir elin parmakları kadar sayılabilecek 3-5 kişiden biri, yalnız bu partide tek başına iyi olmak çözüm değil, parti olarak her türlü illegaliteyeaçık bir pozisyonu olduğundan doymak bilmeyen bir iştaha sahip partililerle bu işe girişimi bile başlı başına bir sorun dışarısıyla, içerisiyle bu iş içinfikrine başvurulacak kişiler parti yönetiminden de fazla.
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Aynı Kılıçtaroğlu gibi konuşuyor,aynı hocalardan ders aldıkları belli.
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