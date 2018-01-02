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Yılmaz ailesi gazeteye bu ilanı verdi! Yolcuları da unutmadılar...

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ın oğulları Yavuz Yılmaz’ın ölümüyle ilgili teşekkür ilanı verdi.

02 Ocak 2018 Salı 09:07
Yılmaz ailesi gazeteye bu ilanı verdi! Yolcuları da unutmadılar...

Cenazeye katılan, acılarını paylaşanlara yönelik Yılmaz Ailesi’nin ilanında THY’nin 15 Aralık tarihinde Los Angeles- İstanbul uçuşunun tüm yolcu ve ekibine de teşekkür edildi. Beykoz’daki evlerinde intihar eden Mehmet Yavuz Yılmaz’ın ölüm haberi ABD’de bulunan anne ve babasına iletilmemişti. Türkiye’ye doğru yola çıkan Mesut ve Berna Yılmaz’ın haber sitelerinden olayı öğrenmemeleri için THY uçakta yolcuların kullandığı interneti kapatmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:07
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