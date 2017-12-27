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Yıllık sanayi ürün istatistikleri belli oldu

Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil üretildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:26
Yıllık sanayi ürün istatistikleri belli oldu

Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil üretildi.  

Buna göre; Türkiye’de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil, 179 milyon 370 bin 200 ton hazır beton, 723 bin 837 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 405 bin 132 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL oldu. Bu değer 2015 yılında 956 milyar 497 milyon TL iken 2014 yılında 860 milyar 253 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 15,5’ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2016 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15,5’ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 9,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 3,3’ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2016 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,3’ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,2’de kaldı.

Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 45,9 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2016 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,9’unu ara mallarının, yüzde 26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji ise yüzde 4,3 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.
 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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