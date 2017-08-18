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Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

ÇSGB, yıllık ücretli izin yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izin süreleri artık bölümler halinde kullanılabilecek.

18 Ağustos 2017 Cuma 06:47
Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çalışanlara kolaylık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine imkan tanındı.

Bu arada, aynı maddeye eklenen fıkra ile yapılan düzenlemede ise alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak.

Ayrıca yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen fıkra ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 06:47
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