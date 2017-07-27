Yıllardır gündemdeydi... Memur ve emekliye bayram ikramiyesi teklifi

Yıllardır gündemden düşmüyordu. 5.1 milyon memur ve memur emeklisinin Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi beklentisi oluştu. Ağustos ayı içersinde gerçekleşmesi beklenilen toplu sözleşme görüşmeleri içerisinde memur ve memur emeklisini de ilgilendiren birçok konu masaya yatırılacak.

Memur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesi uzun zamandır gündemdeydi. Memur- Sen ve Kamu- Sen talepleri arsında yer alan bayram ikramiyesi kabul görülürse 5,1 milyon memur ve memur emeklisi yılda 2 defa Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alabilecekler.

Memur- Sen ve Kamu- Sen Ramazan ve Kurban Bayramlarında Memur ve memur emeklilerine dini bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini ve verilecek olan tutarında 915 TL olmasını isteyecek. Eğer bayram ikramiyesi yetkililer tarafından kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alması söz konusu olabilecek.

Ağustos ayının memur ve memur emeklisi açısından en önemli haberlerinde biri bayram ikramiyesi olacak. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi olacak istenilen bu ikramiye bir nevi emeklilerin için promosyon yerine geçmiş olacak.

(memur)