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Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi

Çin ordusuna ait Type 072 III çıkarma gemisine monte edilmiş olarak görülen ve literatürde 'railgun' olarak yer alan elektromanyetik top ilk defa görüntülendi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:37
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi

Çin'in elektromanyetik top konusunda yoğun çalışmalar yürüttüğü bilinse de, gelişmekte olan bu askeri teknolojinin söz konusu çıkarma gemisine monte halde görülmesi, Çin ordusu açısından önemli ve dikkat çekici bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran bu elektromanyetik raylı top, deniz savaşlarının bütün kurallarını baştan yazılmasına yol açacak nitelikte. ABD'nin geliştirmek için 500 milyon dolar harcadığı ancak bir türlü üretemediği bu silahı, Çin kendi savaş gemisine monte etmeyi başardı.

Temel olarak iki metal plaka arasinda yoğun bir manyetik alan yaratılarak, bu alan içerisinde parçacıkların hızlandırılması esasına dayanan elektromanyetik top teknolojisinin önümüzdeki dönemde askeri kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Tübitak SAGE (Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) de, uzun çalışmaların ardından yerli ve milli imkanlarla "Sapan" ismi verilen bir elektromanyetik silah geliştirmeyi başararak, bu alanda Türkiye'nin öncü ülkelerden biri haline gelmesini sağlamıştı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:37
  1. Type 072 III
  2. elektro manyetik top teknolojisi

YORUM YAZ

  • HamidoHamido1 sa önce
    Kutsal Rehberimiz de de var. Efendimiz SAV. debuyurmuştur. Yenilik (teknoloji) yani silah hazırlının önemini. Bunlara sahib olan Allah ın da izniyle savaşı kazanmaya yakındır.
  • HamidoHamido1 sa önce
    Kutsal Rehberimiz de de var. Efendimiz SAV. debuyurmuştur. Yenilik (teknoloji) yani silah hazırlının önemini. Bunlara sahib olan Allah ın da izniyle savaşı kazanmaya yakındır.
  • HalilHalil1 sa önce
    Ben taktik vereyim, "elektromanyetik alan yaratarak" yapıyprlarsa doğrudan komple topu yaratsınşar, geliştirmekle uğraşmasınlar. Editörler metinlere dikkat etsin biraz.
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