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Yıllardır bunu yapıyorlar… Kendilerini ‘Türk’ olarak tanımlıyorlar! Belçika’da tuhaf gelenek

Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olaraktanımlayan Faymonville köyü halkının düzenlediği gelenekselleşen karnaval renkligörüntülere sahne oldu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:33
Yıllardır bunu yapıyorlar… Kendilerini ‘Türk’ olarak tanımlıyorlar! Belçika’da tuhaf gelenek

"Türk Köyü" olarak bilinen Faymonville, karnaval etkinlikleri  çerçevesinde kırmızı beyaza büründü. Çevre köylerdekilerin de katıldığı  karnavalda, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturdu.

Kendilerine "Türk" denilmesinin, kiliseye vergi ödemeyi  reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirten köylüler, karnavalda çok eğlendiklerini  ifade etti.

Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk izledi.

İsmail Gündoğdu, karnavala 2003'ten itibaren her yıl katıldığını  belirterek, "Faymonville karnavalı son derece güzel geçiyor. Burada Belçikalı  arkadaşlarımız var. Gayemiz, burada Türk bayrağının dalgalanmasını görmek. Türk  halkının katılım oranı da memnuniyet verici." diye konuştu.

GENÇ TÜRKLER BİRLİĞİ

Köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği), amatör ligde  ay-yıldızlı armasıyla mücadele ediyor.

Faymonville'deki tek otel ise Le Vieux (Eski Sultan) adını taşıyor.

Belçika'nın Almanya sınırına yakın Arden Dağları bölgesinde, yaklaşık  bin kişinin yaşadığı Faymonville köyünün merkezindeki kütüphane olarak kullanılan  binanın girişindeki mermer üzerine oyulmuş ay-yıldız, binanın içindeyse ise  camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.

Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne "Türk köyü" denilmesiyle  ilgili, bazıları 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Köylülerin  Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri iddia edilirken, en yaygın rivayete  göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyılda Osmanlı'ya karşı Kilise'nin koyduğu vergileri  ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle  "Türk" olarak adlandırıldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:33
  1. belçika
  2. Faymonville

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