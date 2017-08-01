Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıllardır bu haberi bekliyorduk! Sonunda gerçek oldu...

İletişim fakültelerinde sıklıkla tekrarlanan "Bir köpek adamı ısırırsa haber olmaz ama bir adamın köpeği ısırması haberdir" sözü İngiltere'de gerçek oldu. Gözaltına direnen bir şahıs, polis köpeği Theo'yu başından ısırdı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:12

Olay, İngiltere'nin Manchester kentinde haziran ayında yaşandı.  Polis memuru Gareth Greaves ile hem baktığı hem de mesai arkadaşlığı yaptığı polis köpeği Theo, aranan bir şahsı gözaltına almaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan şahıs Alman çoban köpeği Theo'nun müdahalesiyle durduruldu. Ancak işler o kadar kolay yürümedi. Gözaltına direnen şahıs önce polis memuru Greaves'i yere yıktı.

ŞAHIS, POLİS KÖPEĞİ THEO'YU BAŞINDAN ISIRARAK YARALADI

Ardından memur Greaves, Theo ve direnen şahıs arasında 7 dakika süren bir boğuşma yaşandı.

Bu anlar yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedilirken, müdahaleye karşı çıkan ve memur Greaves ile tartıştığı görülen bir başka kişi gözaltına direnen adama 'Onun kulağını ısır' diye bağırarak direktif verdi. Polisin elinde kurtulmaya kararlı şahıs önce Theo'yu başından ısırdı, ardından da köpeği birkaç kez tekmeledi.

Diğer memurların da gelmesiyle durum kontrol altına alındı. Hem Theo'yu ısıran şahıs, hem de bu sırada memurla tartışmaya giren diğer şahıs gözaltına alındı.

Olayda memur Greaves'in dudağında patlak, elinde ise kırık oluştu.

'HALKA GÖRE BİR POLİS KÖPEĞİ, BİZİM İÇİNSE AİLEDEN BİRİ'

Olayın ardından açıklama yapan memur Greaves, görev sırasında yaralanan hayvanlar için bir kanun olması gerektiğine dikkat çekti.

Zira gözaltına alınan şahısa kamu düzenini bozmaya yönelik suçlama yöneltilse de Theo'ya saldırısı hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Boğuşmanın ardından Theo'nun yarası nedeniyle birkaç gün uzanamadığını belirten Greaves "Ben de Theo da işe geri döndük. Theo daha önce de gözaltı sırasında bir kişi tarafından ateşe verildi, saldırıya uğradı. Bunu yapan kişiye hiçbir suçlama yöneltilmedi. O halka göre bir polis köpeği, bizim içinse aileden biri. Birçok insan polis köpeklerinin eve bizimle döndüğünü bilmiyor" dedi.

​6 yaşındaki Theo geçen yıl da iki hırsızlık şüphelisinin yakalanmasına yardımcı olmuştu. Polis memuru Greaves, Theo hakkında bir çocuk kitabı da yazmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:12
  1. adam köpeği ısırdı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası