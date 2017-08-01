Yıllardır bu haberi bekliyorduk! Sonunda gerçek oldu...

Olay, İngiltere'nin Manchester kentinde haziran ayında yaşandı. Polis memuru Gareth Greaves ile hem baktığı hem de mesai arkadaşlığı yaptığı polis köpeği Theo, aranan bir şahsı gözaltına almaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan şahıs Alman çoban köpeği Theo'nun müdahalesiyle durduruldu. Ancak işler o kadar kolay yürümedi. Gözaltına direnen şahıs önce polis memuru Greaves'i yere yıktı.

ŞAHIS, POLİS KÖPEĞİ THEO'YU BAŞINDAN ISIRARAK YARALADI

Ardından memur Greaves, Theo ve direnen şahıs arasında 7 dakika süren bir boğuşma yaşandı.

Bu anlar yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedilirken, müdahaleye karşı çıkan ve memur Greaves ile tartıştığı görülen bir başka kişi gözaltına direnen adama 'Onun kulağını ısır' diye bağırarak direktif verdi. Polisin elinde kurtulmaya kararlı şahıs önce Theo'yu başından ısırdı, ardından da köpeği birkaç kez tekmeledi.

Diğer memurların da gelmesiyle durum kontrol altına alındı. Hem Theo'yu ısıran şahıs, hem de bu sırada memurla tartışmaya giren diğer şahıs gözaltına alındı.

Olayda memur Greaves'in dudağında patlak, elinde ise kırık oluştu.

'HALKA GÖRE BİR POLİS KÖPEĞİ, BİZİM İÇİNSE AİLEDEN BİRİ'

Olayın ardından açıklama yapan memur Greaves, görev sırasında yaralanan hayvanlar için bir kanun olması gerektiğine dikkat çekti.

Zira gözaltına alınan şahısa kamu düzenini bozmaya yönelik suçlama yöneltilse de Theo'ya saldırısı hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Boğuşmanın ardından Theo'nun yarası nedeniyle birkaç gün uzanamadığını belirten Greaves "Ben de Theo da işe geri döndük. Theo daha önce de gözaltı sırasında bir kişi tarafından ateşe verildi, saldırıya uğradı. Bunu yapan kişiye hiçbir suçlama yöneltilmedi. O halka göre bir polis köpeği, bizim içinse aileden biri. Birçok insan polis köpeklerinin eve bizimle döndüğünü bilmiyor" dedi.

​6 yaşındaki Theo geçen yıl da iki hırsızlık şüphelisinin yakalanmasına yardımcı olmuştu. Polis memuru Greaves, Theo hakkında bir çocuk kitabı da yazmıştı.