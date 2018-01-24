Yıllarca PKK'yı beslediler! Tarihi 'U' dönüşü

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı savunmadan taarruza geçtiğini açıklamasıyla başlayan operasyonlar yaz kış demeden hem içeride hem de sınır dışında kararlılıkla aralıksız olarak sürdürülüyor. PKK'yı bitirme noktasına getiren operasyonlar karşısında terör örgütünü korumak için Türkiye'ye savunma sanayii ve ekonomi alanında ambargo uygulamaya kalkan hatta Türkiye'den terörle mücadele yasasını değiştirmesini isteyen ülkeler son operasyonla beraber geri adım attı.

Uzun yıllardır özellikle terör örgütü PKK'ya kol kanat geren, maddi ve silah desteği sağlayan Avrupa, bu kez Afrin operasyonu karşısında duramadı.

ABD'NİN PLANINA DARBE



Trump'ın başkan olmasıyla beraber terör örgütü PKK/PYD'yi meşrulaştırma çabalarına hız veren ABD'nin planını bozmak için harekete geçen Türkiye, Zeytin Dalı operasyonunun başlamasından önce yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü.

HEM SAHADA HEM MASADA

Operasyon öncesi TSK sahada 3 ay gibi bir süre sekviyat ve hazırlık yaparken bir yandan da hükümet çok kritik bir diplomatik trafik yürüttü ve operasyona engel olabilecek her türlü durumu bertaraf etti. Harekatın başlamasıyla beraber Mehmetçik sahada bir bir hamlelerini yaparken Türkiye bir yandan da masada hamleler yapmaya devam ediyor.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER



Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar sonrası hemen ortaya çıkarak skandal açıklamalarda bulunan bazı ülkeler Afrin operasyonu karşısında bu kez sessizliğini büründü, Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık karşısında durmayan bazı Avrupa ülkeleri resmen tarihi bir 'u' dönüşü yaptı.

HOLLANDA

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı harekatına Hollanda'dan destek geldi. Hollanda Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil.. terör örgütü YPG'yi hiçbir zaman desteklemediğini belirtti..

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü "İngiltere Suriye'de Türkiye'nin hamlelerini izliyor. Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var. " dedi.

FRANSA

Fransa'nın Zeytin Dalı harekatının başlamasıyla BMGK acil toplantıya çağırdığı açıklanmıştı ancak daha sonra Fransa bunu düzelterek BM Güvenlik Konseyi toplantısının sadece Suriye’deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını duyurdu.

RUSYA

Rusya, PKK/PYD'yi terör örgütü olarak tanımayan bir ülke ve Suriye'de belli bölgelerde PYD ile işbirliği yapmış olmasına rağmen Zeytin Dalı harekatını engelleyecek bir adım ve açıklamada bulunmadı. Operasyon öncesi en kritik diplomasi trafiği Suriye hava sahasının tamamını kontrol altında tutan Rusya ile gerçekleşti. Operasyonun başlamasıyla beraber Rusya, ABD'ye karşı sert açıklamalarda bulundu.

ABD

PYD'ye her türlü desteği veren ABD ise Zeytin Dalı karşısında geri adım geldi. Operasyonun başlamasıyla beraber ABD ilk önce Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyoruz açıklaması yaptı. Daha sonrası Türkiye'yi durdurmayacağını anlayan ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği 'güvenli bölge' ile ilgili mesaj vererek 'Güvenli bölge için Türkiye ile birlikte çalışabiliriz' açıklaması yaptı.

NATO

NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/PYD'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu