Yıllarca o ayıya bakmıştı! Sakat kalınca ayı ona bakmaya başladı
Moskova'da bir sirkte çalışırken geçirdiği kaza sonucu sakat kalan Oleg Aleksandrov isimli adama, sirkteyken bakıcılığını yaptığı ayı refakatçilik yapıyor.01 Şubat 2018 Perşembe 16:19
Moskova'da bulunan Nizhegorodsky Sirki'nde bakıcılık yapan Oleg Aleksandrov, dört ay önce sirkte geçirdiği kazada 18 metre yüksekten düşerek, iki ayağı ve bir kolunu kırdı.
ÖZLEMİNE DAYANAMADI
Dört aydır sirkte bulunan bakıcısının özlemine dayanamayan Yasha isimli ayı, bakıcısı hastaneden çıktıktan sonra onunla birlikte zaman geçirip, tekerlekli sandalyesini sürerek ona refakatçilik ediyor.