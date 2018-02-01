Yıllarca o ayıya bakmıştı! Sakat kalınca ayı ona bakmaya başladı

Moskova'da bulunan Nizhegorodsky Sirki'nde bakıcılık yapan Oleg Aleksandrov, dört ay önce sirkte geçirdiği kazada 18 metre yüksekten düşerek, iki ayağı ve bir kolunu kırdı.

ÖZLEMİNE DAYANAMADI

Dört aydır sirkte bulunan bakıcısının özlemine dayanamayan Yasha isimli ayı, bakıcısı hastaneden çıktıktan sonra onunla birlikte zaman geçirip, tekerlekli sandalyesini sürerek ona refakatçilik ediyor.