Yıllar sonra sahalara geri döndü! İşte Aydın Yılmaz'ın yeni takımı

Adana Demirspor, daha önce anlaşmaya vardığı Aydın Yılmaz, Sergiy Politylo, Geirton Marques Aires ve Kubilay Sönmez ile sözleşme imzaladı.

Sezona takımsız giren Aydın Yılmaz, sezonun kalan kısmını Adana Demirspor'da geçirecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Adana Demirspor Kulübü'nün TFF'ye olan borcu ödenmiş olup yeni transferlerimiz Aydın Yılmaz, Kubilay Sönmez, Serhiy Politylo ve Geirton Marques Aires'in lisans işlemleri başlamıştır.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a,Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye,bu süre zarfında emeği geçen herkese ve sabır gösteren taraftarlarımıza Adana Demirspor Kulübü olarak teşekkür ederiz.

Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu