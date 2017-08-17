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Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf... Saddam'a hizmet eden Putin mi?

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in arşivlerinden çıkan bu fotoğraf, herkesi şaşkına çevirdi. Fotoğrafta Saddam'a hizmet eden kişinin Putin olduğu iddia edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:35
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf... Saddam'a hizmet eden Putin mi?

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin, 2003 Nisan'ında yakalandıktan sonra asılarak idam edilmişti. 11 Eylül 2001’de, Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıların ardından, Saddam Hüseyin'in bir numaralı şüpheli haline gelmesi üzerine George Bush yönetimi, 20 Mart 2003 tarihinde, Irak’ta kitle imha silahı bulunduğu iddiasına dayandırılan bir işgal başlattı.

12 yıl süren BM ambargosunun ardından, bu kez yalnızca ABD ve İngiltere tarafından oluşturulan koalisyonun başlattığı operasyonla, Saddam Hüseyin, 9 Nisan 2003’te devrildi. 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin Amerika'nın atadığı geçici hükümetin yönetiminde yargılanmıştı. 1982 yılında Duceyl'e 148 Iraklı Şii'nin öldürülmesinden sorumlulu tutularak 5 Kasım 2006'da idama mahkum edilmişti.

'FOTOĞRAFTAKİ PUTİN' İDDİASI

Fotoğraftaki kişi şu anda Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin olduğu iddia edildi. Putin, KGB ajanı olduğu dönemlerde bu fotoğraf çekilmiş. 1975 yılında başladığı KGB kariyeri 35 yıl süren Putin'in Saddam Hüseyin ile olan fotoğrafı hem şaşırttı hem de düşündürdü.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 00:35
  1. Putin Saddam'a hizmet
  2. Putin Saddam fotoğrafı
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