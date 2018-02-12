Yıllar sonra gelen yazı şehit ailesini şoke etti…

Şehit yakınlarının kamuda işe yerleştirildiğini duyan Şehit Er Coşkun Uzunal’ın Kardeşi Orhan Uzunal, Borçka Askerlik Şubesi'ne başvuruda bulununca askerlik şubesi tarafından kendisine verilen resmi yazıda abisinin şehit olmadığını ve askerde akciğer kanserinden hayatını kaybettiği yazıyı görünce adeta şoka uğradı.

Şehit Ağabeyi Coşkun Uzunal’ın, Hakkâri’de vatani görevini yaparken şehit olduğunu ve Borçka ilçesinde kalabalık askeri erkânın da katıldığı geniş çaplı bir törenle köyünde toprağa verildiğini ifade eden Şehit kardeşi Orhan Uzunal, konunun araştırılıp açığa kavuşması için Artvin Valisi Ömer Doğanay’dan yardımcı olmalarını istedi.

Uzunal, “Rahmetli babam ağabeyim için şehitlik maaşı bağlanmasını istemedi. Kardeşim Seyfettin Uzunal da şehit kardeşi olduğu için askerlikten muaf tutuldu. Şimdi ise ağabeyimizin şehit olmadığı söyleniyor. Devletimizin ve askerimizin bu konuya yardımcı olmalarını ve bizi aydınlatmalarını ve bilgilendirmelerini ve vicdanımızın rahat etmesini, ağabeyimin ne şekilde öldüğünü de bilmek istiyoruz” diye konuştu.

Olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getiren Vali Doğanay ise, konuyla yakından ilgileneceğini belirterek “Borçka kaymakamlığına gerekli evrakları ve dilekçenizi verin. Artvin Valiliğimiz tarafından evraklarınızı resmi yazıyla Hakkâri Valiliğimize gönderip, kesin ölüm sebebini öğrenelim. Devlet olarak şehit yakınları ile gazilerimiz yanındayız” dedi.