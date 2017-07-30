Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr 11 yıl aradan sonra bugün Suudi Arabistan'a giderek yetkililerle görüşecek.30 Temmuz 2017 Pazar 21:05
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, resmi davet üzerine Suudi Arabistan'a gidecek.
Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sadr'ın resmi davet üzerine bugün Suudi Arabistan'a giderek yetkililerle görüşeceği bildirildi.
Mecliste 34 sandalyesi bulunan Sadr Hareketi, DEAŞ'a karşı savaşan Seraya es-Selam adlı milis gücüne de sahip.
Şii lider Sadr, 11 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.