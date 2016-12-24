Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!

ben merhum vedat Nedim saroglu nun kızı ayşe saroglucumhurbaşkanım sizi tebrik ediyorum allaha emanet ol yolunuz açık olsunayşe sarogluCevapla
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Adam gibi adam RTE Allah ın insan oğluna bağışaldığı ahirzamanın mümessili RTE onun için Allah onu dünyaya hakim kılacak.Cevapla
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