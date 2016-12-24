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Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önce Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuduğu zamanda da, tıpkı bugün olduğu gibi o zaman da milyonların gönüllerine taht kurmuştu...

Eklenme: 24 Aralık 2016, 02:44
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EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMehmet Akif ErsoyZulmü alkışlayamamErdoğan Zulmü alkışlayamamZulmü alkışlayamam şiiriYıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti
HABER YORUMLARI
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Ayşe saroglu

ben merhum vedat Nedim saroglu nun kızı ayşe saroglucumhurbaşkanım sizi tebrik ediyorum allaha emanet ol yolunuz açık olsunayşe saroglu

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yusuf Akgül

Adam gibi adam RTE Allah ın insan oğluna bağışaldığı ahirzamanın mümessili RTE onun için Allah onu dünyaya hakim kılacak.

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