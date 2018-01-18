Yılın transferi resmen açıklandı

Premier Lig'de yılın bombası patladı! Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Alexis Sanchez'in Manchester United'a transfer olacağını duyurdu. Açıklamalar yapan Fransız teknik direktör, Henrikh Mkhitaryan'ın da Arsenal'e geleceğini belirtti.

Wenger ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'le ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Mesut'un ocak ayında satılmayacağını açıkladı.

İngiliz basınındaki haberlere göre Şilili yıldız futbolcu haftada 505 bin sterlin kazanacak.