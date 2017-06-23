Edin Visca Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.23 Haziran 2017 Cuma 12:03
Fenerbahçe önemli bir transferi daha gerçekleştirmek üzere. Sarı Lacivertliler, Valbuena ve Dirar'ın ardından, Medipol Başakşehir'in başarılı ismi Visca ile de anlaşma sağlamak üzere.
beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Edin Visca'yı 5 milyon euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.
Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.