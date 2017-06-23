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Edin Visca Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

23 Haziran 2017 Cuma 12:03
Edin Visca Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe önemli bir transferi daha gerçekleştirmek üzere. Sarı Lacivertliler, Valbuena ve Dirar'ın ardından, Medipol Başakşehir'in başarılı ismi Visca ile de anlaşma sağlamak üzere.

beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Edin Visca'yı 5 milyon euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.

Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:03
  1. Medipol Başakşehir
  2. Fenerbahçe
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