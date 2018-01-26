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Yılın takasında büyük şok!

Alexis Sanchez ile ilgili İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı.

26 Ocak 2018 Cuma 12:15
Yılın takasında büyük şok!

Alexis Sanchez ile Henrikh Mkhitaryan'ın takası, ara transfer döneminin en çok ses getiren olaylarından biri olmuştu.

Mkhitaryan karşılığında Arsenal'dan Manchester United'a transfer olan Sanchez ile ilgiliyse bugün şok bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili futbolcu, Topçular'dan Kırmızı Şeytanlar'a transferi esnasında UEFA yetkilileri tarafından uygulanan doping testinde yer alamadı.

UEFA'nın "Whereabouts" adını verdiği kurallara göre Arsenal oyuncularına doping testi yapılırken United'a gideceği için antrenmanda olmayan ve dolayısıyla teste katılamayan Sanchez'in cezayla karşılaşabileceği konuşuluyor.

UEFA kurallarına göre herhangi bir takıma uygulanacak doping testi sırasında söz konusu takımın o an için kadrosunda bulunan tüm oyuncuların teste  katılmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:15
  1. Alexis Sanchez
  2. Henrikh Mkhitaryan
  3. Arsenal
  4. Manchester United
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