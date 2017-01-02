Yılın ilk saatlerinde şehitler için dua ettiler

Yılın ilk saatlerinde “ya şehadet, ya vatan” sloganı ile Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde sabah namazı kılan gençler, Fırat Kalkanı Harekâtı, Beşiktaş, Kayseri ve Halep’te vatanları için şehit düşen askerlere dua etti.

Yoğun kar yağışına rağmen sabahın ilk ışıklarında sabah namazı için Hacı Bayram Veli Camii’nde toplanan kalabalık, namazın ardından cami avlusunda bir program gerçekleştirdi. Vatan müdafaasında şehit düşen yiğitlerin ölmediğini ve Anadolu’yu asla teröre teslim etmeyeceklerinin altını çizen gençler, sık sık tekbirler getirerek şehitlere rahmet okudu. Gençler ayrıca “Kanımız aksa da zafer İslam’ın!”, “İslam canımız feda olsun kanımız!” ve “Müslüman zulme boyun eğmez!”, sloganlarını atarak ümmetin son kalesi Türkiye’nin Allah’ın yardımı ile düşmeyeceğini belirtti ve zamanı geldiğinde vatanları için kendilerini feda etmekten geri durmayacaklarını söyledi.

“Gün beraberlik günüdür”

Tekbir ve salavatların ardından mikrofonu teslim alan Gazeteci Yazar Adem Özköse, konuşmasına Kuran’ı Kerim’den bir ayet paylaşarak başladı. Özköse’nin dosta güven veren açıklamaları şu şekilde:

“Toplumlar dönem dönem imtihanlardan geçerler. Bizler de şuanda imtihandan geçiyoruz. Anadolu’muz, emperyalistler ve onların maşaları tarafından hedef alınıyor. Tarihi yürüyüşümüz engellenmek isteniyor. Bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PKK. Her yönden saldırıyorlar.

Bu ülkeyi koruyacak olanlar, sadece üniformalı askerleri değildir. Ülkemiz bir gönüllüler ordusu tarafından korunuyor. Bunu 15 Temmuz gecesi herkes gördü. Bu ülke hepimizindir. Biz hepimiz Türkiye gemisinin içerisindeyiz.

Tüm kesimlere çağrı yapıyorum. Özellikle bu dönemlerde, herkes üslubuna dikkat etmeli. Toplumumuzu germek istiyorlar. Bu nedenle hepimiz kendimize dikkat etmeliyiz. Gün beraberlik günüdür. Bugün, en fazla yan yana durmamız gereken günlerdir. Önceliği; İslam, vatan, ümmet olan herkesi birliğe ve beraberliğe davet ediyorum.”

“Bu millet uyanmıştır”

Özköse’nin ardından sözü Memur – Sen Genel Başkanı Ali Yalçın aldı. Başkan Yalçın, İngilizlerin Kudüs’ü işgal ettiğinde Selahaddin Eyyübi’nin mezarına giderek Kudüs fatihinin sandukasını tekmelediklerini ve “Kalk Selahaddin, biz geldik!” dediklerini hatırlattı. Yalçın, konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli dostlar, o zaman geldiler bizi böldüler. Anayurdumuz Türkiye’nin dallarını budadılar. Ama bizi bölemediler. Aradan geçen süre zarfında toplum mühendisliği yaptılar, bu milletin ruh kökenindeki değerleri yok ettiklerini düşündüler. Bu millete şuanda diz çöktürmek istiyorlar. Çünkü medeniyet coğrafyasının tüm şehirlerini düşürdüler, bir tek burası kaldı. Haçlı zihniyetinin ırgatları olan örgütler, toplumumuzu parçalamak istiyorlar.

Bu ülkede tefrika üreterek bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. 2016 yılında onlarca terör saldırısı gerçekleştirdiler. 2017’nin ilk saatlerinde de provokasyon yaparak İstanbul’da masum insanları katlettiler. Kesinlikle lanetliyoruz. Yine başaramayacaklar. Çünkü bu millet uyanmıştır. Gençler, bilin ki bugün İstiklal günüdür. İstiklal savaşları sadece orduların karşı karşıya gelmesi değildir. Ona göre kendinizi hazırlayınız.”

“İttifak başka, Kudüs başka!”

Konuşmasının devamında Mehmet Akif Ersoy’un 1. Dünya Savaşı’nda Almanya’da yaşadığı bir anısını hatırlatan Yalçın, Akif’ten alıntı yaparak şunları söyledi:

“O dönemde Almanlarla müttefik olmamıza rağmen, İngilizlerin Kudüs’ü işgali üzerine Almanlar kutlama yapıyordu. ‘Neden kutlama yapıyorsunuz, biz sizin müttefikiniz değil miyiz?’ diye sorduğumda ise Almanlar şunu söylüyordu: ‘Kudüs düştü ise bu iş başkadır, bu Hristiyanların zaferidir. İttifak başka, Kudüs başka!’”

Sabah Namazı Devrimi her ay Ankara’da

3 yıldır İstanbul’da düzenli olarak devam eden Sabah Namazı Devrimi programları geçtiğimiz ay itibari ile Ankara’da da başlamış ve Hacı Bayram Veli Camii buluşmalar için merkez olarak belirlenmişti.