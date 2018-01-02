Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem gününde yüzde 1,90 değer kazanarak 117.524,20 puanla tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

02 Ocak 2018 Salı 19:25
Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor kırdı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.191,19 puan artarken toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 1,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,86 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile inşaat oldu.

Yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, gün içinde 117.724,22 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de kapanış rekorunu da 117.524,20 puana taşıdı. Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:25
  1. BIST 100 endeksi
  2. Bankacılık endeksi
  3. holding endeks
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli..
    2. KDV ile tanışan Suudi Arabistan..
    3. Kan donduran olay! 2'si çocuk 3..
    4. 'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'
    5. İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi..
    6. Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan..
    7. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
    8. Almanlar en çok polise güveniyor
    9. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
    10. 2017'de çenemiz düştü!
    11. Tam 850 yaşında ama...
    12. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
    13. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
    14. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
    15. Türkiye’de ilk kez görüldü
    16. Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi
    17. Esed rejimine ağır darbe! Onlarca..
    18. Gölcük ihalesi iptal!
    19. Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor
    20. Katiller adeta kendini şikayet etti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...