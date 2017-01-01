Yılın ilk çıkarması Katar'a

Aralarında gayrimenkul şirketlerinin de yer aldığı Türk firmaları da fuarda yer alacak. Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Sinpaş, Teknik Yapı, Tahincioğlu, Katmerciler, Türksat, Çilek Mobilya ve Dome&Partners gibi sektörünün öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.

İHRACATTA HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Medyacity’in organize ettiği fuar öncesi Yeni Akit’e konuşan Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, ‘’Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Expo Turkey by Qatar, Türk şirketlerinin Katar’a yaptığı çıkarmayla, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar’ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor ’’ dedi. Fuarda başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, mobilya, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağını kaydeden Kurt, ’’Katılımcı firmalarımızın da katkısıyla iki ülke arasındaki yıllık ihracat hacmini ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara, yıllık doğrudan yatırımı da 3 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor’’ diye konuştu.