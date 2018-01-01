Yılın ilk bebekleri

İstanbul'da Yonca ve Kamuran Düner çiftinin bebeği Esila bebek 2018 yılının ilk doğan bebeklerinden oldu. Bebeği doğumdan sonra İstanbul Valisi Vasip Şahin ziyaret etti. Vali Şahin aileyi tebrik ederek, "Milletimizin her bir ferdi bizim için ayrı bir değerli. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz insanımız. Dolayısı ile insanımızı da en sağlıklı şekilde yetiştirmek devlet ve millet olarak hepimizin görevi. Allah hayırlı etsin" dedi.

SİİRT

Siirt Devlet Hastanesinde Çayan ve Yakup Ay çiftçinin 2'nci çocuğu, saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı. Sezaryenle 3 kilo 160 gram bir kız bebek dünyaya getiren Çayan Ay, yeni yılda bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Henüz ismi konulmayan bebeğe ilk hediyesi, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yasin Güney tarafından verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de 2018 yılının ilk bebeği saat 00.05’te Kapadokya Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Kapadokya Hastanesinde saat 00.05’de Alim Emir bebek 3,800 gram olarak dünyaya geldi. 2018 yılının ilk bebeğine sahip olan Muharrem Ayşe Güleryüz çiftinin mutlulukları görülmeye değerken, çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları oldu.

Alim Emir bebeği dünyaya getiren Op.Dr. Yeliz Şenal, bebeğin saat 00.05’de 3,800 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Şenal, “2018 yılının ilk bebeği hastanemizde dünyaya saat 00.05’te dünyaya geldi. Bebeğimizin sağlık durumu son derece iyi ve 3 kilo 800 gram olarak dünyaya gelmiştir. Allah bir ömür boyu mutluluklar versin. Vatana milletimize hayırlı evlat olsun” dedi.

Baba Muharrem Güleryüz ise, “Çok mutluyuz. Rabbim yeni yılda güzel bir bebek nasip etti. Rabbim herkese böyle mutluluk yaşatmayı nasip etsin. Oğlumuzun ismini Alim Emir koyduk” diye konuştu. Anne Ayşe Güleryüz ise çok mutluyum yeni yılda en güzel hediyemi aldım" şeklinde konuştu.

MERSİN

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne 23.10'da başvuran Süleyman-Hülya Dündar çiftinin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocukları oldu.

İsmini Mehmet Emin koydukları 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, hastanenin ve yeni yılın ilk bebeği oldu.

Anne Hülya Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği ocak ayının ilk haftası beklediklerini ancak yeni yılın ilk bebeği olması nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hastane görevlilerine teşekkür eden Dündar, "Yeni yılın ilk bebeği bizim bebeğimiz oldu. Çok heyecanlandım. Ben sezaryen istiyordum ancak sağ olsun görevliler normal doğuma ikna ettiler ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdim. İlk bebeğim yeni yılın ilk çocuğu oldu." dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

GAZİANTEP



Gaziantep'te, yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ’Yakup’ ismi verildi.

Muhasebeci Talip ve ev hanımı Yüksel Bostancı çiftinin saat 00.01’de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 600 gram doğdu. 75’inci Yıl Kadın Hastalık ve Doğum Hastanesi’nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler ve yarım altın hediye etti.

Talip Bostancı, yeni yılın ilk dakikasında doğal ilk bebeklerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti.

İlk bebeğine kavuşan ve duygulanıp gözyaşı döken Yüksel Bostancı ise, oğluna Yakupÿismini verdiklerini söyledi.

Şahinbey Başkan Mehmet Tahmazoğlu da aileyi tebrik ederek, çocuklarının vatana ve millete hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu