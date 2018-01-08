Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ilk gündemi OHAL'in uzatılması kararı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun gündemi ise yoğun.  19 Ocak'ta süresi dolacak Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kararın toplantıda ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılması bekleniyor. 

Toplantıda yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı toplantıda güvenlik başlığında, Irak ve Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve sınırdaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Suriye konusunda Ocak ayı içerisinde Soçi'de yapılacak Türkiye, İran ve Rusya toplantıları ve Astana sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar da yine güvenlik başlığında ele alınacak.

Erdoğan başkanlığındaki toplatıda Mor Beyin uygulaması ile ByLock kullandığı tespit edilen ve bir kısmı tahliye olan isimlerin görevlerine iadelerine olanak sağlayacak kanun hükmünde kararname konusu da gündeme gelecek. 9 Ocak'ta mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları, ekonomi, Avrupa Birliği konuları da yine kurulun gündemindeki konu başlıkları arasında.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'deki bombardımanda yine siviller öldürüldü!
    1. İdlib'deki bombardımanda yine siviller..
    2. Van'da kaçak sigara ve nargile tütünü..
    3. 4 Kuzey Koreli cesedi bulundu
    4. Büyük projede sona doğru! Havadan..
    5. Kağıt Paralara Dikkat! 3 Gün boyunca..
    6. Milli projeler için dev hamle!
    7. Van'da iki erkek cesedi bulundu
    8. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    9. Bahçeli'den beklenen açıklama geldi!..
    10. İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu..
    11. Bahçeli'den flaş seçim ittifakı..
    12. Yasak ilan edildi! Dev operasyon..
    13. Abdülkadir Burak'tan özür diledi!..
    14. Otomotiv devinden tarihi karar.....
    15. Çölyak hastalığının belirtileri..
    16. Pakistan'da terör olayları azaldı
    17. Dünya devinden Maicon'a teklif!
    18. Terör örgütüne büyük şok
    19. Islam Slimani için resmi açıklama!..
    20. Yeni model için Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!