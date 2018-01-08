Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Yılın ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun gündemi ise yoğun. 19 Ocak'ta süresi dolacak Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kararın toplantıda ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılması bekleniyor.

Toplantıda yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı toplantıda güvenlik başlığında, Irak ve Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve sınırdaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Suriye konusunda Ocak ayı içerisinde Soçi'de yapılacak Türkiye, İran ve Rusya toplantıları ve Astana sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar da yine güvenlik başlığında ele alınacak.

Erdoğan başkanlığındaki toplatıda Mor Beyin uygulaması ile ByLock kullandığı tespit edilen ve bir kısmı tahliye olan isimlerin görevlerine iadelerine olanak sağlayacak kanun hükmünde kararname konusu da gündeme gelecek. 9 Ocak'ta mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları, ekonomi, Avrupa Birliği konuları da yine kurulun gündemindeki konu başlıkları arasında.