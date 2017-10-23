Yılın futbolcusu belli oldu

FIFA'nın İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği törende 2017 yılının en iyileri belli oldu. FIFA yılın futbolcusu ödülü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo'ya verildi.

YILIN EN İYİ 11'İ

Öte yandan FIFA ve FIFPro, 2017 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Yılın en iyi 11'inde Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yer aldı.

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, yılın en iyi teknik direktörü seçildi. 2017'nin en iyi kadın teknik direktörü Sarina Wiegman olurken yılın en iyi taraftarı olarak İskoçya'nın Celtic ekibinin taraftarları seçildi.