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Yılın en büyük sürprizi!

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Fenerbahçe’de forma giyen Volkan Şen geldi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
Yılın en büyük sürprizi!

Sarı-Lacivertliler’in gelecek sezonki kadroda düşünmediği oyunculardan biri olarak konuşulan Volkan’ın, Bursaspor’da beraber çalıştığı teknik direktör Şenol Güneş’le yeniden bir araya gelmek istediği öğrenildi.

Kariyerinde zirve yaptığı dönemi Güneş’in kanatları altında yapan 29 yaşındaki futbolcuya, tecrübeli teknik adamın da sıcak baktığı bildirildi.

Siyah-Beyazlı yöneticilerin ise 2018’de sözleşmesi bitecek olan Volkan’a, “Fenerbahçe ile bonservis sorununu çöz, gerisi kolay” dedikleri bildirildi. Milli futbolcunun yakında Fenerbahçe ile görüşüp, bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.  

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
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