Yılın ‘en baba’ babası!

YENİ AKİT/ANKARA - Bakan Kaya, aileye teşekkür ederken “Mustafa Boyraz, Kader’e sadece sevgisini değil, canından bir parçasını da verdi. Anne-babalık sadece kan bağıyla olmuyor, can bağıyla da oluyor” dedi. Küçük Kader de yaptığı açıklamada “Hep hasta arkadaşlarımı düşünüyorum. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Bu yüzden ben de saçlarımı bağışlayacağım. Çocuklar evlerinde büyümeli, aileleriyle birlikte olmalı. Okula gitmeli” ifadesini kullandı. Kızının değerlerinin normale döndüğünü dile getiren baba Boyraz ise kendisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. “Ben bu ödülü kızımın, eşimin ve oğlumun desteğiyle aldım” diyen Mustafa Boyraz, ailesine teşekkür etti. Bakan Kaya, Kader’in harçlıklarını ve saçlarını bağışlamak istemesinden çok etkilendiğini ifade etti. Kaya, “Babası tüm ailelerimize örnek oldu. Kader de çocuklarımıza örnek olacak” açıklamasında bulundu.