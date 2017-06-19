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Yılın ‘en baba’ babası!

Sevgisi ve böbreğiyle kızı Kader’i yaşama bağlayan Mustafa Boyraz’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, “Yılın Babası” ödülü verdi. Kader’i sevgisiyle ve verdiği böbrekle yaşama bağlayan Mustafa Boyraz, ödülünü “Koruyucu Aile İftar Buluşması”nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan aldı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 07:04
Yılın ‘en baba’ babası!

YENİ AKİT/ANKARA - Bakan Kaya, aileye teşekkür ederken “Mustafa Boyraz, Kader’e sadece sevgisini değil, canından bir parçasını da verdi. Anne-babalık sadece kan bağıyla olmuyor, can bağıyla da oluyor” dedi. Küçük Kader de yaptığı açıklamada “Hep hasta arkadaşlarımı düşünüyorum. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Bu yüzden ben de saçlarımı bağışlayacağım. Çocuklar evlerinde büyümeli, aileleriyle birlikte olmalı. Okula gitmeli” ifadesini kullandı. Kızının değerlerinin normale döndüğünü dile getiren baba Boyraz ise kendisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. “Ben bu ödülü kızımın, eşimin ve oğlumun desteğiyle aldım” diyen Mustafa Boyraz, ailesine teşekkür etti. Bakan Kaya, Kader’in harçlıklarını ve saçlarını bağışlamak istemesinden çok etkilendiğini ifade etti. Kaya, “Babası tüm ailelerimize örnek oldu. Kader de çocuklarımıza örnek olacak” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 07:04
  1. Yılın ‘en baba’ babası
  2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
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