Yılın bomba iddiası...Enes Ünal'a karşılık Medel ve Negredo

Günün iddiası İspanya’dan geldi... Villarreal’in sezon başında 14 milyon Euro ödeyerek aldığı Enes Ünal’ı Beşiktaş’ın istediği iddia edildi.

Cadena Cope’ta yer alan iddiaya göre; siyah-beyazlı ekip genç Türk yıldız adayı için Alvaro Negredo ile beraber Gary Medel’i teklif etti. Villareal bu teklifi reddederken, son iki haftadır kadroya giremeyen Enes Ünal’ın Villarreal için sıkıntı olmaya başladığı gündeme getirildi. Enes’in diğer Türk oyuncuların aksine İspanya’ya uyum sağlamakta zorlandığı belki de bu takasın Villarreal için iyi bir seçenek olabileceği ama şansın kaçtığı yorumu yapıldı.

beşiktaş'ın Ocak ayında teklifini tekrarlaması durumunda Villarreal’in teklife olumlu cevap verebileceği ise haberin detayında yer aldı.