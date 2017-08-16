Yılın annesi iken şehit annesi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Damla Projesi' kapsamında Tokat’a gelen üniversite öğrencileri şehitlik ziyaretinin ardından yaklaşık bir ay önce hain saldırıda şehit olan Siirt Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehidin babası Zekeriya Akdağ, annesi Gülizar Akdağ ve şehidin eşi Serap Akdağ ile sohbet eden öğrenciler dua etti. Proje koordinatörlerinden Akademisyen Mehmet Salih Köse’nin tekbirler getirerek dualar okurken ise duygusal anlar yaşandı. Proje koordinatörü Asiye Kurtbaş, şehidin eşine Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti. Ziyarette ayrıca şehidin 6 yaşındaki oğlu Alptuğ ile şehidin 22 yaşındaki ’Serebral palsi’ hastası kız kardeşi Sevda Akdağ ile sohbet eden öğrenciler çeşitli hediyeler verdi.



“Oğlum bana ‘Sevda seni Tokat’a tanıttı, ben Türkiye’ye tanıtırım anne” demişti”

Şehit annesi Gülizar Akdağ, oğlunun vatanını satmadığını vatanı için canını verdiğini söyledi. Engelli olan kızına özverili bir şekilde bakarken yılın annesi seçildikten yaklaşık 2 ay sonra oğlunun şehit olmasını değerlendiren Akdağ, “Oğlum bana ‘Sevda seni Tokat’a tanıttı, ben Türkiye’ye tanıtırım anne' demişti. Tanıttı. İki evladım var ikisi ile de gurur duyuyorum Allah'ıma çok şükür. Oğlum şu kapı yanlış şu kapı yanlış demedim. Doğru kapıyı kendi buldu, kendi gitti. Kısacık ömrüne uzun bir yaşantı sığdırdı. Koşa koşa yaşadı hayatını. Akşam aklına koyduğunu sabaha koymazdı” dedi.



''VATANIMIZ SAĞ OLSUN BAYRAĞIMIZ DALGALANSIN''

Siirt’te Kaymakam Kocabey’e suikast girişimi ve Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Akdağ’ın şehit edilmesinin planlayıcısı ve faili 3 teröristin hava saldırısında öldürülmesini değerlendiren şehidin babası Zekeriya Akdağ, “Devletimiz, ordumuz güçlü. Hiç bir zaman bugüne kadar şehitlerin kanı yerde kalmadı ki oğlumun kanı kalsın. Allah devletimizden ve ordumuzdan razı olsun. Bizim her zaman için bedenimiz toprak kanımız bayrağa helaldir. Trabzon’da 15 yaşında sivil olarak devletini korumaya çalışan genç çocuk, bu da gösteriyor ki devlet 15 yaşındadır. Allah ondan da razı olsun. Ama hiçbirinin kanı yerde kalmadı. Bizler devletimize, ordumuza güveniyoruz. Şehitlerimiz olacak bu vatan başka türlü korunmaz. Vatanımız sağ olsun bayrağımız dalgalansın” diye konuştu.



Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs’ta düzenlenen Aile Haftası programında ’Serebral Palsi’ hastası engelli kızı Sevda Akdağ’a özverili bir şekilde bakan anne Güllüzar Akdağ, yılın annesi seçilmişti. Yılın annesi seçilen Güllüzar Akdağ ve kardeşinin ödül alırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, "İşte benim annem yılın annesi. Yıllardır verdiğin emek bu dünyada da birileri tarafından fark edildi" şeklinde sözlere yer vermişti.



Siirt’in Baykan ilçesi ile ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca 24 Temmuz 2017 tarihinde teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda şehit olan Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ’ın cenazesi 25 Temmuz’da memleketi Tokat’ta toprağa verilmişti.