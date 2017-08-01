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Yıldız oyuncu İstanbul’dan ayrıldı

Fenerbahçe’den Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer, İstanbul’dan ayrıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 12:20
Yıldız oyuncu İstanbul’dan ayrıldı

Transferin gözde isimlerinden Danimarkalı stoper Kjaer, yeni takımı Sevilla için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan Malaga’ya uçan 28 yaşındaki futbolcu havalimanında yoğun ilgi ile karşılaştı. Futbolseverler Kjaer ile bol bol fotoğraf çektirdi. Danimarkalı oyuncunun keyifsiz olması gözlerden kaçmadı.

Ailesi ile birlikte İstanbul’dan ayrılan yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Sevilla ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe’nin Kjaer için Sevilla’dan 13 milyon Euro bonservis bedeli alacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:20
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Sevilla
  4. Atatürk
  5. Atatürk Havalimanı
  6. Danimarka
  7. Malaga
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