Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Cyle Larin, görüşmeler için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Orlando City ile sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Cyle Larin'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyordu.

22 yaşındaki Jamaika asıllı Kanadalı isim, Orlando City'de geride kalan sezon 28 maçta 12 gol atarken, 3 de asist yaptı. Larin, Kanada Milli Takımı'nda ise 21 maçta 5 gol attı.