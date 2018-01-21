Yıldız oyuncu Galatasaray'ın teklifini resmen doğruladı! 'Görüşüyoruz'

Badou Ndiaye'ye gelen teklifler Galatasaray'da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, eski Trabzonsporlu Stephane M'Bia'yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi. 31 yaşındaki ön libero, "Galatasaray'la sözleşme şartları üzerinde görüşüyoruz. Gelme ihtimalim var. Belki..." ifadelerini kullandı. 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Kamerunlu orta saha, devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune'ye satılmıştı.

14 MAÇTA 3 GOL ATTI

İKİ yıldır Çin'de oynayan Mbia'nın Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hebei China Fortune'de 14 maçta görev yaparken, 3 gol attı. Kariyerinde Rennes, Marsilya, QPR ve Sevilla gibi marka takımlarda oynayan Mbia, 67 kez giydiği Kamerun Milli Takımı formasıyla da 5 gol kaydetti.

Kaynak:Fotomaç