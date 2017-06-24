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Yıldız oyuncu futbolu bıraktı

Geçtiğimiz sezon başında Real Madrid'den ayrılarak West Ham United'a transfer olan 34 yaşındaki sağ bek Arbeloa, futbolu bıraktı. İspanyol basınına konuşan futbolcu fiziksel olarak bırakmak zorunda olduğu için böyle bir karar aldığını açıkladı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:55
Yıldız oyuncu futbolu bıraktı

Geçtiğimiz sezon başında West Ham United'a imza atan 34 yaşındaki Alvaro Arbeloa futbolu bırakma kararı aldı.

İspanyol basınından Marca'ya konuşan futbolcu, "Fiziksel olarak bırakmam gerekiyordu, ve bu yönde bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

'Real Madrid'de görev almak ister misin?' şeklindeki soruya da cevap veren futbolcu, "Asla kimseden iş istemeyeceğim, böyle bir çağrıda da bulunmayacağım. Real Madrid benim her şeyim. İlerde böyle bir şey olursa o zaman değerlendiririz" dedi.

 Kariyeri boyunca Real Madrid forması ile toplam 238 maç oynayan Arbeloa, kulüp tarihinde bu formayı en çok giyen futbolcular sıralamasında 43. sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:55
  1. West Ham United
  2. Real Madrid
  3. Alvaro Arbeloa
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