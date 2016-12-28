Yıldız oyuncu Beşiktaş'a geliyor!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Devre arası yapacağı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın Tunay Torun ile anlaştığı belirtildi. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Sinan Vardar, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Kasımpaşa'da forma giyen Tunay Torun'u transfer ettiğini iddia etti. 26 yaşındaki oyuncunun forvet arkasında ve sol kanatta oynaması bekleniyor.

İşte Sinan Vardar'ın o tweet’i: