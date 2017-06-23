Yıldız oyuncu Beşiktaş'a evet dedi! İmza an meselesi

Daha önce yaptığı görüşmelerde Domagoj Vida ile el sıkışan ancak Dinamo Kiev’in yüksek bonservis talep etmesi nedeniyle çıkmaza giren Siyah-Beyazlılar, en sonunda Ukrayna kulübü yetkililerini de ikna etti.

Marcelo’nun da Lyon’a transfer olma ihtimalini göz önünde bulunduran başkan Fikret Orman ve kurmayları, Kiev’e 2 milyon Euro ve yanında kaleci Denys Boyko’nun bonservisini önerdi. Ukrayna kulübünün de mali sıkıntı yaşaması nedeniyle bu teklife “Evet” dediği öğrenildi.