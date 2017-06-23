İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a evet dedi! İmza an meselesi

Beşiktaş yönetimi, listenin ilk sırasındaki stoper Domagoj Vida için artık gün sayıyor.

23 Haziran 2017 Cuma 11:28
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a evet dedi! İmza an meselesi

Daha önce yaptığı görüşmelerde Domagoj Vida ile el sıkışan ancak Dinamo Kiev’in yüksek bonservis talep etmesi nedeniyle çıkmaza giren Siyah-Beyazlılar, en sonunda Ukrayna kulübü yetkililerini de ikna etti.

Marcelo’nun da Lyon’a transfer olma ihtimalini göz önünde bulunduran başkan Fikret Orman ve kurmayları, Kiev’e 2 milyon Euro ve yanında kaleci Denys Boyko’nun bonservisini önerdi. Ukrayna kulübünün de mali sıkıntı yaşaması nedeniyle bu teklife “Evet” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:28
  1. Beşiktaş
  2. Ukrayna
  3. Denys Boyko
  4. Fikret Orman
  5. Dinamo Kiev
  6. Domagoj Vida
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bonzai krizine giren gençlerin hali yürekleri burktu
    1. Bonzai krizine giren gençlerin hali..
    2. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    3. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    4. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    5. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    6. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    7. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    8. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    9. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    10. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    11. Balyozlu işkence! Vura vura..
    12. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    13. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    14. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    15. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    16. Fabri'ye talip çıktı
    17. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    18. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    19. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    20. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''