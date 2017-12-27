Yıldız isim eşyalarını toplayıp şehri terk etti!

Ali Şafak Öztürk’ün Başkanlığı bırakmasının ardından Antalyaspor ile yolları ayırmak isteyen Samir Nasri eşyalarını toplayıp, şehirden ayrıldı.



Antalyaspor’dan yıllık 7.5 milyon Euro ücret aldığı iddia edilen Nasri için Nice ve Marsilya kulübünün devrede olduğu ifade edildi.



Kaldığı oteldeki eşyalarını toplayarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun dönmek istemediği ve sözleşmesini fesh etmek istediği öğrenildi.