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Yıldız golcüyü Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Samuel Eto'o için girişimlere başladı

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:24
Yıldız golcüyü Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor

Vincent Janssen, dizindeki sakatlığa rağmen 8 Aralık’taki Bursaspor maçına ilk 11’de başlamıştı. Hollandalı golcü, sağ ayak başparmağına aldığı darbe sonrası 40. dakikada yerini Soldado’ya bırakmıştı. 23 yaşındaki forvet, o tarihten beri baş parmağında oluşan ödemle boğuşuyor. Sakatlığı nedeniyle yere bile basamayan Vincent Janssen’in dönüşü için sürekli ‘3 hafta’ açıklaması geliyordu. Dün resmi açıklama geldi ve Janssen’in dönüşünün 3 ayı bulabileceği kaydedildi.

Direkten dönmüştü

Teknik heyet ve yönetim, bunun üzerine hemen bir acil eylem planı hazırladı. Sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kalacak olan Janssen’in kiralık sözleşmesinin iptali gündeme geldi. Yerine düşünülen isim ise Samuel Eto’o... Kamerunlu sezon başında da gündeme gelmiş, taraflar her konuda anlaşmış ancak çıkan haberlerin ardından Antalya taraftarının tepkisi nedeniyle Akdeniz ekibi geri adım atmıştı.

Cim Bom da istiyor

Şu anda ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar için Eto’o’yla yolları ayırmaktan başka çare yok. Tecrübeli forvetin adı Galatasaray’la da anılıyor. Ancak 36 yaşındaki oyuncuya daha çok ihtiyacı olan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine oranla cazip bir teklif sunarak bu işi bitirmeye çalışacak.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:24
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. samuel eto'o
  4. antalyaspor
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