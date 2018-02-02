Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza tarihi belli oldu

Sol bekte geçici çözümü Nagatomo’yu Inter’den kiralayarak üreten Galatasaray, hayalindeki asıl oyuncuya sezon sonunda kavuşacak gibi görünüyor. İtalyan medyasında yer alan iddialara göre Sarı-Kırmızılılar, Juventus’la lig bitiminde kontratı sona erecek olan Kwadwo Asamoah’la anlaşma sağladı. Cim Bom böylece 1 Temmuz itibariyle 29 yaşındaki futbolcuyla bonservis bedeli olmaksızın mukavele imzalayabilecek.

‘Büyük kulüp olduğunu biliyor’

Konuyla ilgili bir konuşan İtalyan menacer Pastorello, Ajansspor’da yer alan açıklamasında, “Juventus sözleşme yenilemek istiyor, ama şu ana kadar yeni sözleşme yapmadık. Asamoah için her şey olabilir. Yazın göreceğiz. Asamoah Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu düşünüyor. Elbette ki saygı duyuyor. Galatasaray dünyaca tanınan bir kulüp. Asamoah elbette ki çok şey biliyor. Bakalım yazın ne olacak” ifadelerini kullandı.

İki dev daha onun peşinde

Bu arada Asamoah’ı sadece Galatasaray istemiyor. İki dev İtalyan kulübü Roma ve Inter de Ganalı futbolcunun Juventus’la ilişkisini kesmesini bekliyor. Cim Bom ise böylesi karmaşık bir trafiğe girmeden işi menacer Pastorello vasıtasıyla bitirmeye hazırlanıyor.

Spinazzola dönmeyince

Galatasaray, Nagatomo’ya imza attırmadan önce hâlâ Juventus’tan haber bekliyordu. Ancak İtalyan kulübü, Atalanta’da kiralık oynayan sol beki Leonardo Spinazzola’yı bir türlü geri alamayınca, Asamoah’ı vermeye yanaşmadı. Böylece Galatasaray sezon başında Latovlevici transferinde olduğu gibi yine son gün geçici bir çözüm bulmak zorunda kaldı.

Kaynak:Fanatik