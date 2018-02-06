Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber! Yırtık tespit edildi...
Galatasaray'ın başarılı oyuncularındanJason Denayer'in sol arka adalesinde ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.06 Şubat 2018 Salı 02:25
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer'in sol arka adalesinde ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Denayer'in bugün MR'ının çekilerek tetkiklerinin yapıldığı ifade edilerek, "Denayer'in sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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