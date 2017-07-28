Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldız futbolcudan anlamlı tepki!Formadaki Haç işaretini görünce takımdan ayrıldı

Arnavut asıllı futbolcu Florent Osmani, temmuzda transfer olduğu Makedonya Birinci Futbol Ligi ekibi Üsküp'ten, armasındaki haç nedeniyle ayrılma kararı aldı.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:33
Yıldız futbolcudan anlamlı tepki!Formadaki Haç işaretini görünce takımdan ayrıldı

Arnavut asıllı futbolcu Florent Osmani, temmuzda transfer olduğu Makedonya Birinci Futbol Ligi ekibi Üsküp'ten, armasındaki haç nedeniyle ayrılma kararı aldı.

Yaşananları AA muhabirine anlatan 29 yaşındaki Müslüman futbolcu, yaklaşık 20 gün öncesinde kulüp başkanının kendisini aradığını ve transferi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Müslüman olduğunu ve inancı dolayısıyla kulüp armasındaki haçı her zaman kapattığını ifade eden Osmani, "Onlar da bunu biliyorlardı. Çünkü bu ilk defa olmadı. Ancak antrenmanlar başladığından beri bana farklı gözle bakmaya başladılar. Bunun neden olduğunu bilmiyorum." dedi.

Bu yıl birinci lige çıkan takıma güçlü bir takviye olarak katıldığını ancak buna rağmen antrenmanlarda her zaman göz ardı edildiğini dile getiren Osmani, üç gün önce kulüp yönetiminin kendisiyle haç meselesini görüştüğünü aktardı.

Osmani, "Armanın kapatılmaması gerektiğini ve takımda oynamak istiyorsam armanın olduğu gibi kalması gerektiğini söylediler. Ben de kendi nedenlerimi söyledim. İnançlı biri olduğumu ve dinimin haç taşımama izin vermediğini anlattım. Gerekirse kulüpten ayrılacağımı ve formayı o şekilde giymeyeceğimi kendilerine aktardım." ifadelerini kullandı.

Arnavut asıllı forvet, Üsküp'ten önce Kosova'da Liria, Makedonya'da Shkupi ve Türkiye'de 12 Bingölspor'da görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:33
  1. florent osmani
  2. arnavut asıllı futbolcu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi çınar devrildi!
    1. Tarihi çınar devrildi!
    2. 'Samanlık devrimcisi' Ertuğrul..
    3. Tamirciler doldu taştı! Cam sıkıntısı..
    4. Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl..
    5. Gündeme oturan fotoğraf! Suların..
    6. TFF yeni hocayla görüşmelere başladı!
    7. Terim'e büyük şok! İsmi oradan..
    8. Yatmamaya çare mi var? Burada ne..
    9. Dikkat sizin de başınıza gelebilir!..
    10. İbrahim Kalın müjdeyi verdi: Bu iş..
    11. Üst düzey PKK'lı teslim oldu!
    12. FETÖ o kıtadaki ülkelerde yeni üsler..
    13. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 20..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa..
    15. Trabzonspor'da yılın bombası Sissoko
    16. Jandarma vatandaşla el ele horon tepti
    17. O ülkede başbakanı görevden alındı!
    18. Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu!
    19. Hortum ile rodeo yaptı
    20. Dans ederek çöp toplayan işçiler..
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
    İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi