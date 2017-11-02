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Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı
Futbolcu Nuri Şahin, Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı
02 Kasım 2017 Perşembe 20:32
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 20:32
nuri şahin
milli takım
türkiye
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