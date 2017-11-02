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Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı

Futbolcu Nuri Şahin, Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı

02 Kasım 2017 Perşembe 20:32
Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 20:32
  1. nuri şahin
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  3. türkiye
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