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Yıldız futbolcu Trabzonspor'un teklifini resmen doğruladı

Rubin Kazan'da forma giyen ve Gökdeniz'in takım arkadaşı olan Lestienne'den flaş Trabzonspor açıklaması geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:35
Yıldız futbolcu Trabzonspor'un teklifini resmen doğruladı

Trabzonspor Transfer çalışmaları kapsamında Ocak ayında bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen bordo mavililerin gündeminde yer alan Rubin Kazan'ın Belçikalı futbolcusu Lestienne flaş bir açıklama yaptı.

Rubin Kazan'da forma giyen fakat kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen futbolculardan biri olan Belçikalı kanat oyuncusu Lestienne kariyeriyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Belçika basınında gazeteci Sven Claes'e konuşan Lestienne, Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. 

"TRABZONSPOR BENİMLE İLGİLENİYOR"

Lestienne yaptığı açıklamada, "Trabzonspor benimle ilgileniyor, bu doğru. Ancak benimle ilgilenen birçok kulüp var ve şu anda bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. 1-2 hafta içerisinde kariyerimle ilgili karar vereceğim." ifadelerini kullandı. 

Kaynak:Futbol Arena

 
 
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:35
  1. Trabzonspor
  2. Rubin Kazan
  3. lestienne
  4. Gökdeniz Karadeniz
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