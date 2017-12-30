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Yıldız futbolcu camiye saldırdı

Rapid Wien’in oyuncusu Dejan Ljubicic tatil için geldiği Bosna’nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişeleri fırlattığı için göz altına alındı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:41
Yıldız futbolcu camiye saldırdı

Rapid Wien'in  oyuncusu Dejan Ljubicic, Bosna Hersek’te çirkin bir olaya imza attı. Ljubicic, Wiener Neustadt’ta forma giyen Daniel Sudar’la birlikte yılbaşı tatili arasında geldiği Bosna-Hersek’te camiye bira şişesi fırlattığı için gözaltına alındı.

Olayın ardından açıklama yaptı!

Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, ‘O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim. Yaptığım hata için çok üzgünüm. Kişisel olarak da gidip özür diledim ve sadece camiye verdiğim hasarı karşılamakla kalmayıp yerel dini topluluklara bağış yapacağım.’ açıklamasında bulundu.

Çirkin saldırıyla alakalı bir açıklama da Rapip Wien’in spor direktörü Fredy Bickel’den geldi. Bickel açıklamasında ‘Bu olay hiçbir yönüyle kabul edilemez. Böyle bir davranış bir Rapid oyuncusuna asla yakışmaz. Tatilden döndüğünde kendisiyle özel olarak konuşacağız ve kesin olarak kulüp olarak bir ceza vereceğiz.’ dedi.

Söz konusu olay Bosna Hersek’in Kiseljak şehrinde bulunan camiye sabaha karşı 5:25 sıralarında 2 kişinin yaklaşıp şişe fırlatması şeklinde gerçekleşti. Caminin dışında hasar bırakan saldırının ardından arabalarına atlayıp kaçan kişilerin daha sonra Ljubicic ve Sudar oldukları anlaşıldı.

 

(Milliyet)

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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