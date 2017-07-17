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Yıldız atletlerden tarihi başarı

10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nı, biri altın, 3 madalyayla tamamlayan Türkiye, puan sıralamasında tarihinin en yüksek skoru 46 puan topladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
Yıldız atletlerden tarihi başarı

ANKARA

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 27 sporcuyla yarışan Yıldız Milli Atletizm Takımı, tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirdi.

  • Milli atlet Mizgin Ay dünya şampiyonu

Bu organizasyon öncesi Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde 4 madalya (bir altın, 3 gümüş) kazanan Türkiye, bunlara 3 tane daha ekledi. Daha önceki katılımlarında, puan barajı olan ilk 8'e en fazla 3 atlet sokabilen Türkiye, 9 sporcunun ilk 8'e girdiği şampiyonada, tarihinin en yüksek skoru 46 puana ulaştı.

Bunda en büyük pay, kızlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan Mizgin Ay ve kızlar 5000 metre yürüyüşte gümüş madalya alan Meryem Bekmez'in oldu.

2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda ilk 8'e giren Türk sporcular ve dereceleri şöyle:

Mizgin Ay (kızlar 100 metre) - Birinci

Meryem Bekmez (kızlar 5000 metre yürüyüş) - 2'nci

Mizgin Ay (kızlar 200 metre) - 3'üncü

Mesure Tutku Yılmaz (kızlar sırıkla atlama) - 4'üncü

Rümeysa Ökdem (kızlar yüksek atlama) - 4'üncü

Batuhan Hızal (erkekler çekiç atma) - 4'üncü

Murat Yalçınkaya (erkekler 2000 metre su engelli) - 5'inci

Alperen Karahan (erkekler gülle atma) - 6'ncı

Dünya Ezgi Sayan (kızlar çekiç atma) - 6'ncı

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
  1. Türkiye
  2. Kenya
  3. Nairobi
  4. Tut
  5. Milli Atlet
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