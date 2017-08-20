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Yıldırımlar uzaydan böyle görüntülendi!

Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çektiği görüntüleri paylaştı.

20 Ağustos 2017 Pazar 21:52
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 21:52
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