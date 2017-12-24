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Başbakan'dan sert eleştiri: Destek olacaklarına köstek oluyorlar

Başbakan Yıldırım, CHP’ye sert eleştirilerde bulunarak, “Ana muhalefet partisi iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor.” dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:39
Başbakan'dan sert eleştiri: Destek olacaklarına köstek oluyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman İl Kongresi’nde CHP’ye sert eleştirilerde bulunarak, “Ana muhalefet partisi iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için, aldığımız önlemleri, OHAL'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Hakaret bunlarda gırla. Bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi?  AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. Ben buradan diyorum ki, ülke kazansın diye millet kazansın diye, durmak yok yola devam” dedi.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbesinde dik duruşunuzla, felaket tellallarını ezip geçtiniz. Adıyaman çıtayı her zaman daha yukarıya çıkarıyor, kendine yakışanı yapıyor. 

6 KAT BÜTÇEYE ULAŞMIŞIZ

Bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. 65. hükümetin 2. AK Parti iktidarlarının 16. bütçesi. 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki, ilk bütçemizle 16. bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 6 kat bütçeye ulaşmışız. 2018'de eğitime ayırdığımız bütçe 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bu değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor. Daha yapacak çok işimiz var. Yeni dönemde gücümüzü daha da artırarak 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğiz. 

ABD'NİN KUDÜS KARARI BM'YE ÇARPTI, GERİ DÖNDÜ

Son zamanlarda Amerikan yönetiminin Kudüs kararı BM'ye çarptı, geri döndü. BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşu ile Amerika'nın kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın 1'den büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Bundan böyle 'Ben yaptım oldu' anlayışı geçerli değildir. Sadece Kudüs değil, insanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayretler gösterdik. İİT'yi İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağırdık ve dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Sonunda da hayırlı bir neticeye ulaştırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. 

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:39
  1. Binali Yıldırım
  2. AK Parti
  3. Adıyaman
  • abdullahabdullah2 sa önce
    Sayın Akit ailesi, lütfen chp yi küçük harfle yazın. Haketmiyorlar çünkü.
  • Hakkı YazanHakkı Yazan7 sa önce
    Hiç güleceğim yoktu. Adı üstünde, muhalefet partisi, neden sana destek olacakmış? O zaman muhalefete ne gerek var, ne güzel herkes yandaş olsun, kimse muhalefet olmasın beylerime.
  • MustafaMustafa8 sa önce
    Sayın Başbakanımız biz ana muhalefet partisinin iktidara bugüne kadar destek olduğunu hiç görmedik.Böyle bir amacı ,böyle bir niyeti de yok zaten.Kendisi de açıkladı siz hala destek olacaklarınımı zannediyorsunuz.
  • Ferhat özturan Ferhat özturan 8 sa önce
    Hem CHPseçmenini terörist ve vatan haini ilan et hemde destek iste Yok öyle yağma,kendi yağınla kavrul,ne zaman Milli olacaksınız o zaman size destek var,Size Araplardan destek var yolunuz açık olsun.
  • Halil İbrahim yılmazHalil İbrahim yılmaz9 sa önce
    Başbakan şu iski 'yere bir şeyler söyleseniz biz deposu olan sitelerde oturmuyoruz
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