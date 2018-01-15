Yıldırım'dan o ülkenin liderine kritik telefon!
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü. Görüşmede, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ele alındı.15 Ocak 2018 Pazartesi 20:36
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü.
İki lider telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı. Başta, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine yönelik önem vurgulandı.
Görüşmede, iki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.