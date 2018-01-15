Yıldırım'dan o ülkenin liderine kritik telefon!

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü.

İki lider telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı. Başta, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine yönelik önem vurgulandı.

Görüşmede, iki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.